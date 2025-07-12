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Akran zorbalığı can aldı! Okulda akranı boğazını sıktı: Yaşamını yitirdi! Aynı aileden ikinci acı kayıp...

Konya’da ilkokulda sınıf arkadaşı tarafından boğazı sıkılan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, 45 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Selçuklu ilçesindeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda yaşanan olayda, sınıf içinde çıkan tartışma sonucu fenalaşan Yusuf, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili aynı yaştaki İ.Ç.'nin ifadesi alınarak ailesine teslim edildiği öğrenildi. Küçük Yusuf’un acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu...

Akran zorbalığı can aldı! Okulda akranı boğazını sıktı: Yaşamını yitirdi! Aynı aileden ikinci acı kayıp...

Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yusuf Taşkın (10), 45 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Akran zorbalığı can aldı! Okulda akranı boğazını sıktı: Yaşamını yitirdi! Aynı aileden ikinci acı kayıp... 1

4'ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SINIFTA TARTIŞMA ÇIKMIŞ!

Olay, 28 Mayıs günü öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencileri Yusuf Taşkın ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı.

Akran zorbalığı can aldı! Okulda akranı boğazını sıktı: Yaşamını yitirdi! Aynı aileden ikinci acı kayıp... 2

TAŞKIN, FENALAŞARAK YERE YIĞILDI

Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf Taşkın, fenalaşarak yere yığıldı. Okuldaki öğretmenler, Taşkın’a ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf Taşkın gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akran zorbalığı can aldı! Okulda akranı boğazını sıktı: Yaşamını yitirdi! Aynı aileden ikinci acı kayıp... 3

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İ.Ç. ise Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yusuf Taşkın, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

AYNI AİLEDE İKİNCİ ACI KAYIP

Yusuf Taşkın’ın ağabeyi 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Taşkın da gecen yıl nisan ayında okulda kantin sırasında arkadaşıyla kavga etmiş, öğretmeni araya girdikten sonra da fenalaşmıştı. Kalp ritim bozukluğu oldu belirtilen Mustafa Taşkın, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Akran zorbalığı can aldı! Okulda akranı boğazını sıktı: Yaşamını yitirdi! Aynı aileden ikinci acı kayıp... 4

Yusuf Taşkın'ın cenazesi bugün Akşehir ilçesi Altuntaş Mahalle mezarlığına defnedilecek.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya akran zorbalığı
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