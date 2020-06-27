Akrep burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım )

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı Akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan Akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek?
Akrep burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Akrep Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay bütçenizi ve finansal durumunuzu çok dikkatli kullanmalısınız. Bazı projeler ve fırsatlar karşınıza çıkacak. Finansal açıdan hazırlıksız yakalandığınızda tüm hayalleriniz yıkılacak. Önceden önlem almanız sizin için daha iyi, bu yüzden harcamalarınızı kontrollü yapmalısınız.
Her zaman adımı karşı taraftan bekliyor ve bir ışık görmediğiniz sürece adım atmıyorsunuz. Böyle davranarak çok güzel aşklar hayatınıza uğramadan gelip geçmesini izliyorsunuz. İnsanların sizi seçmesi kadar sizin de seçici olmanız önemli. İlişkilerde adım atmayı artık karşı taraftan devralmalısınız.
Bu ay kararsız bir ay geçireceksiniz. Evli ya da partneri olan akrepler ilişkilerini sonlandırma kararı alacak kadar partnerinden sıkılacak. İlişkiye kolay başlamadınız ve onca emek verdiniz. Tüm bunların bir anda yok olmasını istemiş olamazsınız. Kaybettikten sonra üzülebilirsiniz biraz temkinli yaklaşın. Her şeyi ayrılığa başlamayın.
Partnerinizle yaşayacağınız tartışmalar sizi gerebilir. Haksız yargılanmalar söz konusu olacak bu yüzden çok gerileceksiniz. Ama kontrolü elden bırakmadığınız takdirde sorun olmayacak. Bu sıkıntıları aşarken tükettiğiniz gıdalara dikkat etmeli, olası bir zehirlenme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
İş yerinizde fikirlerinizden dolayı büyük projeler geliştirilecek. Bu parlak fikirler geleceğinize büyük bir yatırım yapmanızı sağlayacak. Bu dönemde şirket bütçesinde fark etmeden açıklar bulabilirisiniz. Çevrenizdeki çalışanların durumunu incelemek zorunda kalabilirsiniz.
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