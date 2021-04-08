Akrep dizisinin Ayşem'i ölüyor mu? | Akrep fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy gibi isimlerin yer aldığı Akrep dizisinin merakla beklenen 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ayşem'in baygın halde yerde yattığı sahneler oldukça dikkat çekti. Peki, Akrep dizisi yeni bölüm fragmanında ne oluyor?

AKREP YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Merve, Aras sayesinde Ahmet’in elinden kurtulurken, bu defa Ayşem, Ferda’yı görmeye geldiği sırada saldırıya uğrar. Ahmet, haberi alınca Ayşem’in kaldırıldığı hastaneye koşar. Hastanede Ahmet’in karşısına ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya hazır Perihan dikilir. Kızı Ayşem’den ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Ahmet, Ayşem’e saldıranın cezasını en ağır şekilde keser.

Perihan, Can’ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras’la hesaplaşmasını bir kenara bırakarak başındaki en büyük dert olan Ahmet’in ipini çekmek için Aras’a anlaşma teklif eder. Aras’ın mükafatı oğlu Can’a kavuşmak olacaktır. Perihan’ın hiç hesaplayamadığı şey ise torunu Şahin’in yapacaklarıdır.

Hakan, Duru ve Aras’ın öpüşmesinin görüntülerini ele geçirir ve görüntüleri Şahin’e karşı şantaj malzemesi olarak kullanır. Hakan, bu sayede Şahin’den para koparacağını düşünürken işler hiç de planladığı gibi gitmez. Şahin’in Hakan’la arasındaki çatışma herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.