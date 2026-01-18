Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı: Yazıklar olsun!

İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Sosyal medya X'te de bu korkunç olaya dair günlerdir paylaşımlar yapılıyor.

Seksenler dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve sunucu Şoray Uzun da yaşananlara sessiz kalmadı.

Şoray Uzun yaptığı paylaşımda "Bunca yıldır sadece çok para kazandırıyor diye akıl almaz rezillikleri, ahlaksızlıkları, matah şeylermiş gibi mafya güzellemesi yapan dizileri her gün izleyen, ailesinin s.çıp sokağa attığı tiplerin nasıl davranmasını beklerdiniz ki" diyerek isyan etti.

Ünlü oyuncu ve sunucu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İçeride domuz gibi besleneceğinden, hastalanınca 20 dakikada hastaneye ulaşacağından, ailesi olacaklarla görüntülü görüşeceğinden, en kısa zamanda dışarı çıkacağından emin olan gelişmemişlerin nasıl davranmasını beklerdiniz ki?! YAZIKLAR OLSUN!!!"

Bu paylaşım sosyal medyada pek çok kez paylaştı ve yorum da aldı.