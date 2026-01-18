MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı: Yazıklar olsun!

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayattan koparılması Türkiye’yi ayağa kaldırdı! Ünlü oyuncu Şoray Uzun da yaşananlara sosyal medyadan isyan ederek "Yazıklar olsun" dedi.

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı: Yazıklar olsun!

İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Sosyal medya X'te de bu korkunç olaya dair günlerdir paylaşımlar yapılıyor.

Seksenler dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve sunucu Şoray Uzun da yaşananlara sessiz kalmadı.

Şoray Uzun un Atlas Çağlayan isyanı: Yazıklar olsun! 1

Şoray Uzun yaptığı paylaşımda "Bunca yıldır sadece çok para kazandırıyor diye akıl almaz rezillikleri, ahlaksızlıkları, matah şeylermiş gibi mafya güzellemesi yapan dizileri her gün izleyen, ailesinin s.çıp sokağa attığı tiplerin nasıl davranmasını beklerdiniz ki" diyerek isyan etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atlas Çağlayan'ın bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Atlas Çağlayan'ın bıçaklandığı anlar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu ve sunucu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

Şoray Uzun un Atlas Çağlayan isyanı: Yazıklar olsun! 2

"İçeride domuz gibi besleneceğinden, hastalanınca 20 dakikada hastaneye ulaşacağından, ailesi olacaklarla görüntülü görüşeceğinden, en kısa zamanda dışarı çıkacağından emin olan gelişmemişlerin nasıl davranmasını beklerdiniz ki?! YAZIKLAR OLSUN!!!"

Bu paylaşım sosyal medyada pek çok kez paylaştı ve yorum da aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'TV'de yayınlamayacak!' O ceza ortaya çıktı'TV'de yayınlamayacak!' O ceza ortaya çıktı
Fragman rekor kırdı! Kısa sürede milyar izlenmeyi aştıFragman rekor kırdı! Kısa sürede milyar izlenmeyi aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şoray Uzun Atlas Çağlayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.