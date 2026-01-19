Kısmetse Olur'un 'Ayçaliçe'si yine gündemde! Gören tanıyamıyor

Bir dönemin en çok konuşulan izdivaç programı Kısmetse Olur ile tanınan ve fan grupları tarafından 'Ayçaliçe' olarak adlandırılan Ayça Ekin Beğen, uzun bir aranın ardından geçirdiği büyük değişimle yeniden magazin gündemine damga vurdu. Yarışma dönemindeki doğal görünümü ve sivri çıkışlarıyla hafızalara kazınan Beğen, yıllar içinde bambaşka bir görünüme kavuştu.

Kısmetse Olur’un en dikkat çeken gelin adaylarından biri olan Ayça Beğen, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Şimdilerde ise gerek sokak röportajlarında söylemleriyle gerek görünümüyle yeniden gündemde.

“TANIYAMADIK” YORUMLARI YAĞDI

Ayça Beğen’in yüz hatlarındaki belirgin değişim, dudak dolgusu, burun estetiği ve tarzındaki keskin dönüşüm takipçilerin gözünden kaçmadı. Paylaşımlarının altı kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, birçok kullanıcı “tanıyamadık”, “bambaşka biri olmuş” ifadelerini kullandı.