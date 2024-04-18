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Akreple temas ettikten sonra öldüğü öne sürülen kişinin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

AA AA
18.04.2024 15:27
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Samsun'un Havza ilçesinde akreple temas ettikten sonra yolcu otobüsünde fenalaşarak öldüğü öne sürülen kişinin cenazesi Kayseri'de defnedildi.

Kayseri'den yolcu otobüsüyle Artvin'e gitmek için yola çıkan ve Havza ilçesindeyken fenalaşınca sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bilal Y. (56) için Hulusi Akar Camisi'nde tören düzenlendi.

Bilal Y'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesi Hasancı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bu arada, törenin ardından cenazeye katılanlarla basın mensupları arasında arbede yaşandı.

Bilal Y'nin, dün kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği Havza Devlet Hastanesi'nde görevlilere, akreple temas ettiğini ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söylediği iddia edilmişti.

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Kayseri cenaze akrep

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