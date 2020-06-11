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Aksaray Belediyesi sınav öncesinde okulları dezenfekte ediyor

AKSARAY HABERLERİ  | 11.06.2020 16:38 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi, salgın tedbirleri nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması başlattı.Korona virüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 20 Haziran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 - 28 Haziran’da yapılması planlandı.

Aksaray Belediyesi sınav öncesinde okulları dezenfekte ediyor

Aksaray Belediyesi, salgın tedbirleri nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 20 Haziran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 - 28 Haziran’da yapılması planlandı. Aksaray Belediyesi, yapılacak sınavlar öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması başlattı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, LGS ve YKS öncesinde okullarda sağlıklı bir ortam oluşturmak için sınavların yapılacağı tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmasının başlatıldığını duyurdu. Böylece toplum sağlığının korunduğunu açıklayan Başkan Dinçer, “Öğrencilerimize sınav esnasında ferah bir ortam sunmak istiyoruz. Bunun için sınav tarihinden önce tüm okullarımızı dezenfekte etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Dinçer, belediye ekiplerinin belirli aralıklarla sürekli olarak dezenfekte ettiği alanlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Aksaray Belediyesi sınav öncesinde okulları dezenfekte ediyor

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