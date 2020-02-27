YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray Belediyesinden Çölyak hastalarına gıda yardımı

Aksaray Belediyesinden Çölyak hastalarına gıda yardımı

AKSARAY HABERLERİ  | 27.02.2020 12:12 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glütensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastaları için önemli bir hizmeti hayata geçirmeye başladı.Aksaray Belediyesi tarafından şehir genelinde belirlenen çölyak hastalarına her ay düzenli olmak üzere gıda paketi verilmeye başlandı.

Aksaray Belediyesinden Çölyak hastalarına gıda yardımı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glütensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastaları için önemli bir hizmeti hayata geçirmeye başladı.
Aksaray Belediyesi tarafından şehir genelinde belirlenen çölyak hastalarına her ay düzenli olmak üzere gıda paketi verilmeye başlandı. Aksaray Belediyesi, çölyak hastalarının tüketmek zorunda oldukları gıdalara daha kolay ulaşmaları ve bu konuda mağduriyet yaşamaları için harekete geçti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, çölyak hastalarının hiçbir sıkıntı ile karşılaşmamaları için yeni bir projeyi uygulamaya koyduklarını açıkladı. Başkan Dinçer, özellikle bu hastalığa yakalanan kişilerin glütensiz gıda temininde büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyerek Belediye olarak çölyak hastalarına her ay düzenli olarak gıda yardımı yapılacağının altını çizdi.
Belediyeciliğin yol, su, kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını hatırlatan Başkan Dinçer, Gönül Belediyeciliğinden yola çıkarak 7’den 70’e herkesle birebir temas içinde olmak ve onların dertleri ve sıkıntılarına ortak olmak istediklerini sözlerine ekledi. Bu doğrultuda yapılan çalışmalardan yola çıkarak Çölyak hastaları için böyle bir proje başlattıklarını ifade eden Başkan Dinçer, “Bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısı glütensiz gıdalara ulaşamamaları. Ücretini karşılamaları halinde bile çoğu zaman temin edemiyorlar. Bizde belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmak ve onların temin etmekte zorlandıklarını gıda ürünleri ile onlara destek olmak istiyoruz. Belediyemizce tespit edilen ailelere her ay düzenli olarak gıda paketlerini teslim edeceğiz. Gıda paketlerimiz içinde glüten içermeyen besin değeri yüksek gıda ürünleri yer alıyor” dedi.
Aksaray Belediyesi ekipleri, belirlenen çölyak hastalarına talep etmeleri halinde gıda kolilerini ücretsiz olarak teslim etmeye başladı.

Aksaray Belediyesinden Çölyak hastalarına gıda yardımı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Aksaray Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:02
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Aksaray Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Gülsün Eczanesi
Merkez
İsaoğlu Eczanesi
Merkez
Yenikent Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

ATSO Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu

ATSO Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu

Aksaray'da eğitime kar engeli

Aksaray'da eğitime kar engeli

Hastanedeki 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

Hastanedeki 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.