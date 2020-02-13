Aksaray'ın tescilli lezzeti tulum kebabı damak çatlatıyor

Tulum kebabı için bir gün önceden dinlendirilen kuzu kol eti, tuz, karabiber, kekik, reyhan gibi baharatların eklenmesinin ardından tereyağ ve tulum peyniri konarak, odun fırınına sürülüyor. Kebap, yaklaşık 5 saat pişirildikten sonra iç pilavla servis ediliyor.

Aşçı Burhan Aktaş, yaptığı açıklamada, tulum kebabının, kentin önemli lezzetleri arasında yer aldığını söyledi. Aksaray'ı ziyaret edenlerin, tulum kebabını tatma fırsatı bulduğunu belirten Aktaş, şu bilgileri verdi:

"8 yıldır tulum kebabını yapıyoruz. Bundan önce Aksaray denince akla sadece Aksaray tava geliyordu. Yemek anlamında Aksarayımızı daha iyi nasıl tanıtırız diye düşündük ve araştırdık. Yaşlı insanlara sorduk. Eski yemeklerimizi araştırdık ve tulum kebabını bulduk."

'ANADOLU TOPRAKLARINA ÖZGÜ BİR LEZZET'

Aktaş, bu kebabı, coğrafi işaret belgesiyle tescillemek için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun geçen yıl kabul edildiğini hatırlattı. Tulum kebabının, Anadolu topraklarına özgü bir lezzet olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti: