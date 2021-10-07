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Aksaray Malaklısı hırsızlığı güvenlik kamerasında

07.10.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Malaklısı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Aksaray'da malaklı çiftliğindeki köpek hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Topakkaya Beldesinde Yaşar Bedenli'ye ait malaklı çiftliğinden, 5 Ekim'de sahibinin "Martin" adını verdiği köpek, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı.

Sabah köpeklerine mama vermeye çiftliğe giden Bedenli, köpeğinin olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızlık anı çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arabayla çiftliğin yanından geçen kişilerin bir süre sonra köpeklerin bulunduğu alana girdiği görülüyor. Şüpheliler, daha sonra boynundaki ipi söktüğü Aksaray Malaklısı köpeği alıp götürüyor.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bedenli, gazetecilere, çiftliğinde Aksaray malaklısı ırkı yetiştirdiğini söyledi.

Damızlık köpeğinin emek hırsızlarınca çalındığını, hırsızlık anının da güvenlik kameralarına yansıdığını ifade eden Bedenli, şöyle konuştu:

"Çiftliğime Aksaray'da köpek hırsızlığı olayları artınca kamera taktırmıştım. Tüm kayıtlar elimizde. Elimde bulunan son damızlık hayvandı. Adını 'Martin' koymuştum, 5 yaşındaydı. Aksaray'ın en güzel köpekleri arasındaydı. Hırsızlar sanki kendi yetiştirmiş gibi gelip çiftliğimden alıp götürmüşler. Son bir ay içerisinde 10-15 köpek çalındı Aksaray'dan. Köpekleri çok seviyorum ve emek vererek büyütüyorum onları. Çocuk gibi bakıyoruz onlara. Köpeğimin fiyatı 25-30 bin lira civarındaydı. Köpeğimi getiren olursa ödül vereceğim."

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz ise son bir ay içerisinde kentte 15 değerli köpeğin çalındığını ifade etti.

Hırsızların, köpekleri çiftliklerden çalıp yurt dışına sattıklarını dile getiren tıpırdamaz, "Yoksa bu köpeklerimiz Türkiye'de olsa bize mutlaka bir yerden haber gelir. Bir fotoğraftan köpeğimizi tanırız. Çalınan köpekleri 3-5 bin liraya devrediyorlar." diye konuştu.

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