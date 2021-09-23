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Aksaray Valisi Aydoğdu, kentte Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını değerlendirdi:

23.09.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aşıyla ilgili her türlü çalışmaları yapıyoruz. Hem 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda hem de köylerimizde aşılama çalışması yapan ekiplerimiz var. Aksaray'da bir duyarlılık oluşturduk" - "Biz çocuklarımızı bir süre daha okula göndermezsek bir nesli kaybedeceğiz"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama noktasında birinci dozda yüzde 78'leri bulduklarını belirterek, "Aşıyla ilgili her türlü çalışmaları yapıyoruz. Hem 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda hem de köylerimizde aşılama çalışması yapan ekiplerimiz var. Aksaray'da bir duyarlılık oluşturduk." dedi.

Vali Aydoğdu, Suriye'de terör örgütünün saldırısında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Abdurrahman Bakar'ı ziyaretinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte vakaların düşmeye başladığını ancak şu anda 4. dalgayı yaşadıklarını söyledi.

Aşılama çalışmaları kapsamında birinci dozda yüzde 78'i yakaladıklarını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"2. doz aşılamada biraz gerideyiz. Aşıyla ilgili her türlü çalışmaları yapıyoruz. Hem 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda hem de köylerimizde aşılama çalışması yapan ekiplerimiz var. Aksaray'da bir duyarlılık oluşturduk. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yapmış olduğu açıklamaya çok dikkat edilmeli. Üniversitedeki öğrencilerimize kaçıncı sınıf olduklarını soruyoruz, 'İkinci sınıftayım, birinci sınıfı görmeden geçtim.' diyor. Birinci sınıfta okuma yazmayı sökemeyen öğrencilerimiz şu anda ikinci sınıfta okuyor. Her yer kapanabilir fakat okulların kapanmaması için çok ciddi gayret göstermemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı Özer'in söylediği gibi ne olursa olsun okullarımızı açık tutmamız gerekiyor. Biz çocuklarımızı bir süre daha okula göndermezsek bir nesli kaybedeceğiz. Bir nesli kaybetmemek için kurallara ciddi anlamda uymalıyız. Sağlık Bakanlığının bize yaptığı bütün uyarılara azami derecede dikkat etmeliyiz."

Okulları çok yakından takip ettiklerini dile getiren Aydoğdu, "Şu anda telaşa düşecek, tedirgin olacak hiçbir durum söz konusu değil. Kurallara Türkiye genelinde uyduğumuz müddetçe vaka sayıları hızla düşecektir. Belirli bir zaman diliminde olması gereken yerlerde olmayan çocukların eğitim telafisini yapmanız mümkün değil. Okullarımızı açık tutmak için el birliğiyle gayret etmemiz gerekiyor. Bir sınıfta bir vakaya rastlandığı zaman herhangi bir şekilde bir şey yapmıyoruz. İkincisi görüldüğü anda tedbiren o sınıfı karantinaya alıyoruz. Bu karantina diğer çocuklarımızın sağlığı açısından önemli. Bu karantinaları olağanüstü bir durum gibi dışarıya lanse etmek doğru değil." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, tüm kurumlarla birlikte okulların, hatta sınıfların gelişimini ve vaka durumlarını takip ettiklerini, velilerin paniğe kapılmasına gerek olmadığını belirtti.

Salgın sürecinin ne zaman biteceğinin belli olmadığını, tedbirleri alarak herkesin bununla yaşamayı öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, "Özellikle çocuklarımızın eğitimine bakarken ideolojik olarak değil pedagojik olarak duruma yaklaşmamız gerekiyor. Vatan, millet, bayrak ve eğitim gibi ortak değerlerimiz konusunda bütüncül olarak olaylara bakarsak yanlış yapma olasılığımız daha da azalır." dedi.

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