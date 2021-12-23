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Aksaray Valisi Aydoğdu, öğretmenin darbettiği öğrenci ve ailesini ziyaret etti:

23.12.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Böyle bir olay hiç yaşanmasaydı çok çok iyi olurdu. Çocuğumuza da gerekli psikolojik desteği vereceğiz. Bu süreci hep beraber dayanışma içerisinde atlatacağız inşallah. Önemli olan çocuğumuzun ruh sağlığı. Onu tamir ederek tekrar eğitim hayatına döndürmek için bütün gayretimizle çabalayacağız"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci ile ailesini ziyaret etti.

Aydoğdu ve beraberindekiler, Ortaköy ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde yaşayan öğrenci S.T.K'nin ailesini ziyaret ederek, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Vali Aydoğdu, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz kaymakama gerekli talimatları verdiğini söyledi.

- "Çocuğumuza da gerekli psikolojik desteği vereceğiz"

Aksaray'da böyle bir olayın olmasının kendisini derinden üzdüğünü belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Böyle bir olay hiç yaşanmasaydı çok çok iyi olurdu. Çocuğumuza da gerekli psikolojik desteği vereceğiz. Bu süreci hep beraber dayanışma içerisinde atlatacağız inşallah. Önemli olan çocuğumuzun ruh sağlığı. Onu tamir ederek tekrar eğitim hayatına döndürmek için bütün gayretimizle çabalayacağız. Gerekli yerlere talimatları verdim. Her an yavrumuzla beraber olacağız."

Darbedilen öğrencinin dedesi Selahattin K. ise görüntüleri izlediğini ve çok üzüldüğünü ifade etti.

Çocukları okula eğitim almaları için gönderdiklerini anlatan Selahattin K, şunları kaydetti:

"Hepsi gelir, geçer ama çocuğumuzun psikolojisi çok önemli. Bu öğretmenin görevine son verilmesini istiyoruz. Başkasının çocuğuna da yapmasın bir daha. Biz ne yapalım, kime gidelim. Yavrumuz yaramazlık yaptıysa uyarı verseydi. Koridora çıkarılıp da öğrenci dövülür mü?"

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