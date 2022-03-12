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Aksaray'da araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 paraşütçü kurtarıldı

12.03.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 paraşütçü kurtarıldı

Aksaray'da yamaç paraşütü için Hasan Dağı'na giderken araçları kara saplanan 3 kişi kurtarıldı.

Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman ile iki arkadaşının bulunduğu arazi aracı, Damdaş mevkisinde kara saplandı.

Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaklaşık 5 saattir mahsur kaldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine bölgede çığ eğitimi yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Devriye aracına bağlanan arazi aracı Helvadere beldesine çekildi.

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