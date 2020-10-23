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Aksaray’da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi’nin temeli dualarla atıldı

AKSARAY HABERLERİ  | 23.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi’nin Bedir Muhtar Kabristanlığı içerisinde hayata geçirdiği Bedir Muhtar Külliyesi ve Caminin temeli dualarla atıldı.Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları doğrultusunda çalışmalara başlanılan külliye ve cami projesinde yapılan temel atma törenine AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis Başkanı M.

Aksaray’da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi’nin temeli dualarla atıldı

Aksaray Belediyesi’nin Bedir Muhtar Kabristanlığı içerisinde hayata geçirdiği Bedir Muhtar Külliyesi ve Caminin temeli dualarla atıldı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları doğrultusunda çalışmalara başlanılan külliye ve cami projesinde yapılan temel atma törenine AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis Başkanı M. Muammer Tüzün, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Aksaray Üniversitesi Rektörü Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Alay Komutanı Halil Murat Bilgiç ve çok sayıda davetli katıldı.
Şehirlerin tarihinin ülkelerin tarihinde daha eskiye dayandığını ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Devletler yıkılıyor kuruluyor ancak şehirler ülkenin temel unsuru oluyor. Şehirleri de anlatan anımsatan akıllarda kalmasını sağlayan oradaki eserler, camiler ve oranın ilim irfan alimleri, Ankaramız nasıl Hacı Bektaşi Veli ile İstanbul nasıl Ayasofya ile anılıyorsa Anadolu şehirlerimizde yapılan yapılar eserler ve camilerle anılıyor. Biz de buradan hareketle seçim dönemimizde Bedir Muhtar Kabristanlığına külliye ve cami projesine yer verdik. Allah nasip etti şartlar yerine geldi ve bugün temel atma törenini gerçekleştireceğiz. İnşallah kısa sürede inşaat çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Camimiz 570 metrekare kapalı alana sahip aynı anda bin vatandaşımızın namaz kılma imkanı sağlıyor. İnşaat alanı olarak da bin 100 metrekare alanı kapsıyor. Külliye kapsamında taziye salonları ve müştemilat alanları yer alıyor. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak hizmete açıp Aksaray’ımızın ziyaret edilecek, anımsanacak, anılacak, dua alınacak bir yeri haline getirmeyi planlıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin törenimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Temel atma töreninin ardından protokol üyeleri ve davetlilerle birlikte inşaat alanını gezen Belediye Başkanı Evren Dinçer inşaat alanında bilgiler verdi.

Aksaray’da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi’nin temeli dualarla atıldı

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