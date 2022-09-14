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Aksaray'da bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

14.09.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Aksaray'da bitkin halde bulunan leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına döndü.

Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuz Gölü havzasındaki rutin kontrolleri sırasında ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan bir leyleği yol kenarında buldu.

Jandarma ekipleri uçamayan ve herhangi bir yerinde yarası bulunmayan leyleği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti.

Leylek, beş günlük tedavisinin ardından Tuz Gölü havzasına bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü leylek

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