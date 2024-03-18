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Aksaray’da Çanakkale zaferi ve şehitler unutulmadı

İHA İHA
18.03.2024 13:25
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Aksaray’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 109. Yıldönümü münasebetiyle şehitlikte tören düzenlendi.

Şehitlikte düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu gösterdiğini belirtti.

Vali Kumbuzoğlu, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan bugüne tarihlerin hep Türk ordusunu yazdığını belirtti. Tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Kumbuzoğlu, “Şehitlerimiz, uğruna, canlarınızı seve seve verdiğiniz, ay yıldızlı al bayrak ile manevi huzurlarınızdayız. Tertemiz kanlarınızın düştüğü her karış toprak, bize vatan olmuştur. Bayrağımızın gölgesinde rahat uyuyunuz. Yeri ve zamanı geldiğinde o kutsal vazife için hazırız. Size kucağını açmış bir Peygamberin ve Aziz Türk Milleti’nin gönlündesiniz. Asım’ın nesilleri olarak sizlere ve aziz emanetinize layık olmaya çalışıyoruz” dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şube Başkanı Dede Mehmet Akbulut’un konuşmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

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