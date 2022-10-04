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Aksaray'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

04.10.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Aksaray'da tadilat yaptığı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan Reşat Er (62), yaklaşık 3 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, işçinin düştüğü alanda inceleme yaptı.

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