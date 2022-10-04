Aksaray'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Aksaray'da tadilat yaptığı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan Reşat Er (62), yaklaşık 3 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, işçinin düştüğü alanda inceleme yaptı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz