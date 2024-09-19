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Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA AA
19.09.2024 08:23
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Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, R.O. (28), Fatih Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giderek boşanma aşamasındaki eşi Fadimeana O. (26) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Fadimeana O'nun babası M.A. (46) ile R.O. tabancayla birbirlerine ateş etti. Bu sırada R.O. ile Fadimeana O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fadimeana O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. R.O'nun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Aksaray damat silahlı kavga

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