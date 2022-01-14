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Aksaray'da define arayan 6 zanlı suçüstü yakalandı

14.01.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da define arayan 6 zanlı suçüstü yakalandı

Aksaray'da, define aramak için 7 metre derinliğinde 5 metre uzunluğunda çukur kazan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, dağlık alanda 7 metre derinliğinde 5 metre uzunluğunda çukur kazan M.A, D.M.K, N.Ç, R.Ç, M.İ. ve A.F'yi gözaltına aldı.

Zanlıların kullandığı jeneratör, kırıcı delici matkap, aydınlatma sistemi, kablo ve çeşitli aletlere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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