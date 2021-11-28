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Aksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

28.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Yağdı (27) idaresindeki 58 XT GH Hollanda plakalı otomobil, Karkın köyü girişinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçtaki Nazlı Şahin (20) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Yağdı ile otomobildeki Mustafa Yıldırım (21) 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Yağdı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada hurdaya dönen aracın parçalarının metrelerce uzağa fırladığı görüldü.

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