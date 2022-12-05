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Aksaray'da eski nişanlısı tarafından öldürülen kızın babası konuştu

05.12.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen kızın babası Doğanay A, zanlının en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Merkeze bağlı Çimeli köyündeki evlerinde taziyeleri kabul eden baba Doğanay A, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşı tarafın daha önce kızlarını istediğini, rızası olmadığını ancak aile büyükleri araya girince nişanı yaptıklarını belirtti.

Kızının yaşı küçük olması nedeniyle kendisinin bir baba olarak düğünün hemen yapılmasını istemediğini ifade eden Doğanay A, şöyle konuştu:

"Karşı taraf da bize, 'ağabeyi var önce onu evlendireceğiz ondan sonra Muhammet K'nin düğününü yapacağız. Şimdilik bu işin ismi belli olsun' dedi, biz de onayladık. Nişanı yaptıktan 3 ay sonra kızım bana şikayette bulundu. Muhammet K, öz kardeşinden kızımı kıskanıyormuş, kızıma silah çekiyormuş. Bu olaydan sonra aileyi ve köyün muhtarını çağırdım. Aynı olayı bunların yanında da yaptı. Silahı çıkardı hepimize doğrulttu. Ben de bu işin kötüye gideceğini düşünerek, nişan eşyalarını gönderdim. Bu olayın ardından da evimin arkasından ve karşısından silah attı."

Doğanay A, bu durumlar karşısında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, şikayetin ardından şüphelinin ertesi gün yine evin yakınlarında silah attığını ileri sürdü.

Karşı tarafın, sürekli kendisine tehditte bulunmaya ve rahatsızlık vermeye devam ettiğini savunan Doğanay A, olay anını şöyle anlattı:

"Tüm aile kınaya gitmiştik. Araçtan indiğimde silahın namlusuyla karşı karşıya geldim. Muhammet K, bana doğru ateş etti, kafamı hemen çektim ama kurşun kulağımın yanından girmiş ve omzumun arkasından çıkmış. Allah esirgedi beni. Kızım yerde yatıyordu, üzerine sarıldım. Silahı çevredekilere doğru tutunca üzerine yürüdüler. Eğer silah tutukluluk yapmasaydı, tüm ailemi vuracaktı."

Doğanay A, Muhammet K'nin en büyük cezayı alması için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirterek, "Devletimize güveniyorum. Zanlının en ağır ve en büyük ceza ne varsa onu almasını istiyorum. Başka aileler yanmasın. Dünyam yıkıldı. Biz gidemeden evladım gitti." diye konuştu.

Muhammet K. (24), 3 Aralık'ta bir arkadaşının kına merasiminin yapıldığı Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A. ve babası Doğanay A'yı silahla yaralamıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan zanlı Muhammet K, polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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