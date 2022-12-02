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Aksaray'da evinde "piton","sakallı ejder" ve "Çin kaplumbağası" bulunan kişiye para cezası

02.12.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da evinde kraliyet piton yılanı, yumuşak kabuklu Çin kaplumbağası, sakallı ejder ile 9 yavrusu ele geçirilen kişiye 6 bin lira ceza uygulandı.

Evinde bulunan hayvanlarla ilgili emniyette ifadesi alınan S.A'nın, bu hayvanların evde beslenmesinin yasak olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Kraliyet piton yılanını Ankara'dan, diğerlerini de Mersin'den aldım. Satma gibi bir niyetim yoktu." dediği öğrenildi.

Hakkında işlem yapılan S.A'ya 6 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, S.A'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada camlı dolaplarda yurda yasa dışı yollardan sokulmuş kraliyet piton yılanı, yumuşak kabuklu Çin kaplumbağası, sakallı ejder ile 9 yavrusunu bulmuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince el konulan hayvanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderilmişti.

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