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  4. Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

AA AA
08.11.2024 09:50
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Aksaray'da evlerden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tacin ve Kılıçarslan mahallelerindeki evlerden elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda, G.K. (44), E.K. (23), A.A. (52), M.A. (29) ve M.A. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Aksaray

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