Aksaray'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Aksaray'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, belediye ekiplerince ağaçların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ortaköy ilçesine bağlı Çiftevi köyündeki caminin minaresi yıkıldı.

Sultanhanı ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı mandıraların çatıları uçtu.

Öte yandan, Aksaray-Konya kara yolunda toz bulutu nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinde düşüş yaşandığı öğrenildi.



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