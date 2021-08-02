Aksaray'da hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve babası ile ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Mustafa T. (30) yönetimindeki 42 R 0149 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Filikçi köyünde Ömer Tarhan (40) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Tarhan, motosikletin arka koltuğundaki oğulları Mehmet ve Cihan Tarhan ile hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa T. yaralandı.

Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Cihan Tarhan kurtarılamadı.



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