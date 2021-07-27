Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ş.T. (46), B.A. (42), Y.P. (39) ve T.A. (43) yakalandı.

Ş.T'nin 6 yıl 3 ay, B.A'nın 2 yıl 6 ay, diğer iki kişinin de 1 yıl 13'er ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu bildirildi.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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