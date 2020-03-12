YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AKSARAY HABERLERİ  | 12.03.2020 23:22 | Son Güncelleme

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali İhsan Akbulut (18) idaresindeki 07 FK 797 plakalı otomobil, Aksaray - Adana kara yolunun 10. kilometresinde Suriye uyruklu Ali Aljuma (31) yönetimindeki 06 H 0545 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobillerdeki Ayşe Akbulut (47) ve Ahmet Hulusi (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Trafik Kazası Yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Yalova’da örnek uygulama

Yalova’da örnek uygulama

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları

İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları

Aksaray Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

İlginizi Çekebilir

AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy: “Bu apaçık bir edepsizliktir”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy: “Bu apaçık bir edepsizliktir”

Vali Mantı ve protokol üyeleri emeklilerle bir araya geldi

Vali Mantı ve protokol üyeleri emeklilerle bir araya geldi

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

Hastanedeki 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

Hastanedeki 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.