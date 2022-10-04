Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Aksaray'da, define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, dağlık alanda kaçak kazı yapan M.G.C, K.G, E.E. ve Y.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı dedektör, 5 altın arama çubuğu, dedektör ekranı ve mini el dedektörüne de el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz