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Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

04.10.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Aksaray'da, define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, dağlık alanda kaçak kazı yapan M.G.C, K.G, E.E. ve Y.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı dedektör, 5 altın arama çubuğu, dedektör ekranı ve mini el dedektörüne de el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Aksaray kaçak kazı yakalandı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:55
Akşam
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Yatsı
19:46
Aksaray ECZANELER
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