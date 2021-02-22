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Aksaray’da kadın aktivite merkezi hanımların hizmetine hazırlanıyor

22.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da kadın aktivite merkezi hanımların hizmetine hazırlanıyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in kente kazandırdığı projelerden Nakkaş Kadın Aktivite Merkezinin kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.Sosyal belediyeciliğin örneklerinden olan Nakkaş Kadın Aktivite Merkezi, hanımlar için çeşitli aktivite ve etkinliklerin yapıldığı huzurun ve kaliteli yaşamın yeni adresi olacak.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in kente kazandırdığı projelerden Nakkaş Kadın Aktivite Merkezinin kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.
Sosyal belediyeciliğin örneklerinden olan Nakkaş Kadın Aktivite Merkezi, hanımlar için çeşitli aktivite ve etkinliklerin yapıldığı huzurun ve kaliteli yaşamın yeni adresi olacak. Aksaray Belediyesi, kadınlara artı değer kazandırmak ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak için projesini hazırladığı Kadın Aktivite Merkezi için geçtiğimiz Mart ayında Nakkaş Mahallesinde temel atma töreni gerçekleştirilmişti. Hasas, Nakkaş, Küçük Bölcek ve çevre mahallelerde oturan hanımların çok amaçlı olarak kullanabileceği Kadın Aktive Merkezinde, temel atma çalışmalarının ardından inşaat çalışmaları hızla ilerledi. Gelinen süre içerisinde betonarmeleri, dış cephe duvarları ve çatısı tamamlandı. Hızlı bir şekilde tamamlanarak hizmete açılması planlanan projenin bina içerisindeki montajlarına geçildi. İçerisinde kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, fitnes salonu, spor salonu, kütüphane, derslikler, mesleki kurslar, kabul ve dinlenme salonu yer alacağı Kadın Aktivite Merkezinde bu alanların oluşturulması için çalışmalara başlanıldı. Seramik döşemelerin ve havuz yapımı da büyük oranda tamamlandı.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, kadın aktivite merkezinde inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Nakkaş Kadın Aktivite Merkezinin inşaat çalışmalarını pandemiye rağmen çok hızlı bir şekilde tamamladık. Projemizin içerisinde hanımların kullanabileceği alanların çalışmalarına başladık. İç donanımların ve montajların tamamlanmasının ardından bu merkezimizi de hanımların hizmetine sunacağız. Merkezimizin hizmete açılması ile birlikte sosyal belediyecilik adına güzel bir hizmeti daha kentimize kazandırmış olacağız. Şehrimizin birçok noktasında Belediyemizin projeleri hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizde bu projelerin kaliteli bir şekilde biran önce hizmete girmesi ve şehrimize kazandırılması için yerinde görüyor ve takibini sık sık yapıyoruz. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yürüttüğümüz projelerimiz örnek birer proje oluyor. Vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunun bilincinde olarak çalışıyoruz” dedi.

Aksaray’da kadın aktivite merkezi hanımların hizmetine hazırlanıyor

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