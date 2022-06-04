YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

04.06.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

Afganistan uyruklu N.O. (13) Ereğlikapı Mahallesi Şehit Şükrü Koçak Caddesi'nde bahçedeki ağaçtan dut toplamaya çalışırken kapı üzerindeki demir korkuluğun üzerine düştü.

Kalçasına demir korkuluk saplanan çocuğu, ihbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek kurtardı.​​​​​​​

Sağlık ekiplerince kalçasına saplanan demirle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandıAksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na "fabrika" tepkisi:Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na "fabrika" tepkisi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray'da Astronomi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı:Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray'da Astronomi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı:
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:14
Öğle
12:47
İkindi
16:41
Akşam
20:10
Yatsı
21:50
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.