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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle hamileler ve engelliler 2 gün idari izinli sayılacak

23.01.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle hamileler ve engelliler 2 gün idari izinli sayılacak

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilere yarın ve salı günü idari izin verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin yarın ve 25 Ocak Salı günü iki gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Ayrıca, 24-25 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan iş ve işlemlerin kesintisiz devamının sağlanarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılması ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

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