YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

16.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (33) gözaltına alındı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandıAksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
fetö Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 16 Aralık Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:47
Öğle
12:44
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:54

Aksaray Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Perşembe

Akpınar Eczanesi
Merkez
Altınsoy Eczanesi
Merkez
Canlı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Agacoren
Akyol Eczanesi
Eskil
Feza Eczanesi
Gulagac
Çorakçı Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.