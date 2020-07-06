Aksaray'da koluna bahçe kapısının demiri saplanan engelli genç AFAD ekiplerince kurtarıldı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde koluna bahçe kapısının demiri saplanan engelli genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Evlerinin bahçe kapısının üzerinde oynayan engelli Bayram Yasav (25), dengesini kaybederek demir parmaklıkların üstüne düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, genci sakinleştirmeye çalışarak koluna saplanan parmaklıkları kesti.
Sağlık ekiplerince götürüldüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınan Yasav'ın koluna saplanan demir çıkarıldı.
Engelli gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.