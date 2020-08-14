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Aksaray'da küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi

AKSARAY HABERLERİ  | 14.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Trafiğin yoğun olduğu Aksaray-Ankara kara yolunda, içinde yetişkinlerin de bulunduğu aracı küçük yaştaki bir çocuğun kullandığını görenler, tepki gösterdi

Aksaray'da küçük yaştaki çocuğun yoğun trafikte araç kullanması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu Aksaray-Ankara kara yolunda, kent merkezi istikametine seyir halindeki araç sürücüleri inanılmaz bir görüntüyle karşılaştı.

Yanlarından hızla geçen aracı 10 yaşlarındaki bir çocuğun kullandığını gören diğer sürücüler, gördükleri manzarayı şaşkınlıkla izledi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüde, direksiyon başındaki küçük yaştaki bir çocuk, içinde yetişkinlerin de bulunduğu aracı, trafiğin yoğun olduğu kara yolunda çevredekilere aldırış etmeden kullanıyor.

Önündeki araçları sollayarak ilerleyen çocuğun yanında ve arka koltukta oturan yetişkinlerin rahat tavırları ise dikkati çekti.

Küçük yaştaki çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine şehir girişlerinde önlem alan polis, aracın yakalanması için çalışma başlattı.

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