Aksaray’da kumar oynatan 3 kahvehane kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri kahvehanelere ani baskın düzenledi. Kent genelinde bulunan tüm kahvehanelere eş zamanlı gerçekleştirilen baskında 3 kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. 3 kahvehanede toplam 6 bin TL kumar parası ele geçirilirken, paralara savcılıkça el konuldu. Baskın yapılan kahvehanelerdeki tüm şahıslar bir bir aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. 3 kahvehane “Kumar oynatma, oynamaya yer ve imkan sağlama” suçundan faaliyetten men edilerek kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.



