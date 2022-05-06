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Aksaray'da kuzeniyle oynarken düştüğü kanalda boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

06.05.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kuzeniyle oynarken düştüğü kanalda boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde dün düştüğü sulama kanalında boğulan çocuğun naaşı toprağa verildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Kav'ın (7) cenazesi, Gülağaç İlçe Mezarlığı'na getirildi.

Burada helallik alınması sırasında ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cuma namazını müteakip mezarlık avlusunda kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün kuzeniyle sulama kanalı yakınında oynayan Mehmet Kav, dengesini kaybederek suya düşmüş, çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kav, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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