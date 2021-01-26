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Aksaray’da mahalle ve sokaklar bekçilerin denetiminde

26.01.2021 23:29 | Son Güncelleme:
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Yurt genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray’da bekçiler, sokak sokak gezerek denetim yapıyor.Aksaray’da korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri tarafından uygulamalar yapılırken, bekçileri de sokak ve caddelerde denetim yapıyor.

Yurt genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray’da bekçiler, sokak sokak gezerek denetim yapıyor.
Aksaray’da korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri tarafından uygulamalar yapılırken, bekçileri de sokak ve caddelerde denetim yapıyor. Bekçiler araç, cami, bina, aratman, bahçe ve metruk binalar gibi her yeri kontrolden geçirirken, kısıtlamada sokakta gördükleri vatandaşları da denetimden geçiriyor. Düdük çalarak mahalle mahalle dolaşan bekçiler sabaha kadar çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar esnasında düdüklerini çalarak suç ve suçlulara caydırıcılık veren mahalle ve çarşı bekçileri vatandaşların güven kaynağı haline geldi.

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