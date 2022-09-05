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Aksaray'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

05.09.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gökhan T. idaresindeki 42 AIR 183 plakalı minibüs ile Şerafettin K. kontrolündeki 42 ES 230 plakalı otomobil Aksaray-Ankara kara yolu Ağaçlı Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlardaki Sahra T, Nazile K, Zekiye T, Seyit K, Mehmet Can T. ve Hatice T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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