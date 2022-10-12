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Aksaray'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

12.10.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Aksaray'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Aksaray'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler A.O. (26) ve O.A'yı (25) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin motosikleti çıkararak hızlıca götürmesi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray hırsızlık motosiklet

Aksaray Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
12:35
İkindi
15:45
Akşam
18:17
Yatsı
19:33
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

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