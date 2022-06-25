Aksaray'da müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştiren 4 şüpheli yakalandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde müstakil evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, müstakil ikametin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Evde yapılan aramada esrar, metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve bahçeye ekili 408 kök kenevir ele geçirildi.

Y.Ç, M.Ç, G.T. ve R.D. gözaltına alındı.

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