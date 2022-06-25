YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştiren 4 şüpheli yakalandı

Aksaray'da müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştiren 4 şüpheli yakalandı

25.06.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştiren 4 şüpheli yakalandı

Aksaray'da müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştiren 4 şüpheli yakalandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde müstakil evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, müstakil ikametin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Evde yapılan aramada esrar, metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve bahçeye ekili 408 kök kenevir ele geçirildi.

Y.Ç, M.Ç, G.T. ve R.D. gözaltına alındı.

Aksaray'da müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştiren 4 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildiDekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi
Hatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiasıHatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiası
Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildiYeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:15
Öğle
12:52
İkindi
16:46
Akşam
20:19
Yatsı
22:00
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.