Aksaray'da nesli tükenme tehlikesi olan hayvanların ticaretini yapan kişiye para cezası

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Eskil ilçesi Taşkesik köyünde M.M'nin nesli tükenmekte olan ve besleme yasağı bulunan hayvanları satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, M.M'nin ikametine düzenlediği operasyonda, 2 angut, 4 Mısır kazı, 2 suna, 4 yaban ördeği, 2 sülün tavuğu, 4 tavus kuşu, 2 Kanada kazı, 6 sakarca kazı, karabatak, yeşil başlı ördek, akyanaklı kaz ve bağırtlak ele geçirildi.

El konulan hayvanlar, Konya'nın Karatay ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.

M.M'ye 78 bin 650 lira ceza kesildi.

