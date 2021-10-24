Aksaray'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı, 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı

Aksaray'da öğrenci servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.

Özel rehabilitasyon merkezinin öğrencilerini taşıyan Talip Sever (55) kontrolündeki 68 AAJ 046 plakalı minibüs, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda Muhammed Öztürk (24) idaresindeki 68 EH 858 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle minibüsteki Nazile Bayar (18) ile öğrenciler Y.E.Y. (6), M.D.Y. (8), A.U. (13), A.Y.A. (7), Y.K.S. (6), E.E.A. (17) ve M.S.S. (14) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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