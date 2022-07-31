Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin, önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Aksaray-Konya kara yolunun 65. kilometresinde Hacı Hasan Aykül (42) idaresindeki 68 AT 263 plakalı otomobil, Mustafa K. (53) yönetimindeki 68 AAC 355 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Atiye (42), kızları Gülsüm (10), Navruz (22) ile annesi Navruz Aykül (71) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Atiye Aykül, kaldırıldığı Eskil Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü ile annesinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

