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Aksaray'da sağlıksız ortamda üretilen 6 ton peynir ele geçirildi

18.02.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da sağlıksız ortamda üretilen 6 ton peynir ele geçirildi

Aksaray'da sağlıksız ortamda üretilen 6 ton 286 kilogram peynir ve 1720 kilogram bitkisel yağ ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, usulsüz peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Taşpınar beldesindeki bir imalathaneye operasyon düzenledi.

İmalathanede sağlıksız koşullarda üretilen 6 ton 286 kilogram peynir, 1720 kilogram bitkisel yağ, 1625 kilogram nişasta ve 5 çuval hayvan derisi ele geçirildi.

Gıda ürünleri ile makinelere el koyan ekipler, iş yeri sahibi A.B'yi (43) gözaltına aldı.

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