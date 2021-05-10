Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki 2 çocuk kayboldu.

İlçeye bağlı Gökler köyünde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14), serinlemek için köylerindeki Bozkır baraj göletine girdi.

Çocuklarından haber alamayan aileleri, elbiselerini göletin yakınlarında buldu ve durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri ile Su Altı Arama Timi, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların akşam üzeri evlerinden çıkarak bisikletlerle gölete geldiklerini söyledi.

Çocukların elbiselerini bulduklarını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bütün tahminlerimiz burada gölete girdikleri yönünde. Tüm ekiplerimiz dalgıçlarla birlikte burada arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Ailelerimizin yanındayız. Sabırla ekiplerimizin sonuç almasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Gece olması bizim için bir dezavantaj. Tüm arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, sabırla iyi haberler bekliyoruz."

