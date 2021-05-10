YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

10.05.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hamza Aydoğdu: - "Bütün tahminlerimiz burada gölete girdikleri yönünde. Tüm ekiplerimiz dalgıçlarla birlikte burada arama kurtarma çalışmaları yapıyor"

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki 2 çocuk kayboldu.

İlçeye bağlı Gökler köyünde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14), serinlemek için köylerindeki Bozkır baraj göletine girdi.

Çocuklarından haber alamayan aileleri, elbiselerini göletin yakınlarında buldu ve durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri ile Su Altı Arama Timi, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların akşam üzeri evlerinden çıkarak bisikletlerle gölete geldiklerini söyledi.

Çocukların elbiselerini bulduklarını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bütün tahminlerimiz burada gölete girdikleri yönünde. Tüm ekiplerimiz dalgıçlarla birlikte burada arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Ailelerimizin yanındayız. Sabırla ekiplerimizin sonuç almasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Gece olması bizim için bir dezavantaj. Tüm arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, sabırla iyi haberler bekliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Aksaray Valisi Aydoğdu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde duvar işçilerine yardım ettiAksaray Valisi Aydoğdu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde duvar işçilerine yardım etti
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:30
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
19:50
Yatsı
21:20

Aksaray Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Adalet Eczanesi
Merkez
Bekmezci Eczanesi
Merkez
Kaymak Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Eskil
Cıhan Eczanesi
Gulagac
Yasar Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.