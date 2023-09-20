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Aksaray’da seyir halindeki otomobilin motor bölümü yandı

20.09.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da seyir halindeyken dumanlar çıkan otomobilin motor bölümü yandı.

Aksaray’da seyir halindeki otomobilin motor bölümü yandı

Yangın, Aksaray - Ankara kara yolu 13. kilometresi Topakkaya Beldesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Aksaray istikametine seyreden Y.A. (48) idaresindeki 68 AEA 924 plakalı otomobil Topakkaya Beldesi yakınlarına geldiğinde ön kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan sürücü aracı hemen yolun kenarındaki dinlenme tesisine çekti. Aracın motor kısmından yandığını fark eden sürücü araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Bu sırada dinlenme tesisindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Aracın motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

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