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Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

27.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yurttan dışarı çıkamayan öğrenciler, final sınavlarına paletli ambulansla götürüldü.

Aksaray Kız Yurdunda kalan Aksaya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'final sınavları olduğunu ancak gidemediklerini' bildirdi.

Vali Aydoğdu'nun talimatı üzerine UMKE araçları ve paletli ambulanslar, yurtta kalan 30 öğrenciyi final sınavına götürdü.

Öğrenciler Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

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