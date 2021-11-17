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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

17.11.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, E.K. (18), Ş.Ç. (34) ve M.A'nın (31) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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