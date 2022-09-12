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Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü

12.09.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü

Aksaray’da üzerine komodin devrilen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Paşacık Mahallesi 1666 Sokak'taki evinde oyun oynayan İ.N.K bebeğin üzerine komodin düştü.

Durumu fark eden annesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı bebek kurtarılamadı.

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