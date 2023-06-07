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Aksaray'da zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı

07.06.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hamza Aydoğdu: "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesine zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Aydoğdu, AA muhabirine, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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